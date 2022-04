Barca-Star Dani Alves: „Real hat Glück, dass...“

Keine Titel 2022

Barca war schwach in die Liga-Saison gestartet und auch in der Champions League musste man sich bereits in der Gruppenphase verabschieden. Mit dem neuen Trainer Xavi Hernandez war zwar ein neuer Schwung in das Team gekommen, dennoch wird der Großklub das Jahr ohne Titel beenden müssen. Auch in der Europa League kam der FC Barcelona nach der bitteren Niederlage gegen Frankfurt nicht über das Viertelfinale hinaus. „Mit der Ankunft von Xavi hat sich die Mannschaft sehr verbessert“, blickt Alves‘ Defensivkollege Jordi Alba dennoch optimistisch auf die kommende Saison. Immerhin: Real Madrid konnte man im „Clasico“ unlängst mit 4:0 in die Schranken weisen.