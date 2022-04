Nach Barcas EL-Out: Xavi will besseren Torschützen

Der FC Barcelona bleibt 2022 wohl ohne Titelgewinn. In der Europa League war man vergangene Woche gegen Frankfurt ausgeschieden und auch in der Liga scheint der Titel 15 Punkte hinter Tabellenführer Real Madrid unerreichbar. Im Angriff soll deshalb in näherer Zukunft ein neuer Spieler verpflichtet werden. Mindestens 25 Tore soll dieser in der kommenden Saison für die Katalanen erzielen, lautet die Forderung von Coach Xavi Hernandez.