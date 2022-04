Sturm zittert vor Rapid-Hit um Schlüsselspieler

Vier Siege in der Meistergruppe in Serie - so einen Erfolgslauf hatte Sturm in den Top-Sechs nie! Das honorieren auch die Fans: Für den Hit Sonntag bei Rapid (17) sind bereits 1500 Auswärtstickets weg, werden sich an die 2000 Schwarz-Weiße in den Fan-Sektor in Wien-Hütteldorf zwängen.