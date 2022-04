Julian Winkler: Vom HAK-Schüler zum Event-Lehrling

Lehre zum Eventkaufmann

Denn schon jetzt startet der 17-Jährige voll durch: Zwei Jahre an der HAK zeigten ihm, dass die Schule nicht das ist, was er in seinem Leben machen will. Er entschied sich für einen völlig anderen Weg: „In meinem Freundeskreis habe ich immer alles organisiert - gemeinsame Treffen, Urlaube und mehr. Da können sich die Leute auf mich verlassen. So kam ich auf die Idee eine Lehre zum Eventkaufmann zu machen“, erzählt der Gensauer begeistert.