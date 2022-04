Viel Palmöl, aber kaum Schadstoffe

„Es ist bedauerlich, dass die Verwendung von Palmöl in Nuss-Nougat-Cremen noch immer so weit verbreitet ist. Die umweltschädlichen Auswirkungen sind mittlerweile hinlänglich bekannt, und der Test zeigt, dass auch Cremen ohne Palmöl geschmacklich überzeugen können“, sagte VKI-Ernährungswissenschafterin Nina Eichberger in einer Aussendung. Wenn ein Produkt Palmöl enthält, muss das in der Liste der Inhaltsstoffe angeführt sein. Von den getesteten Cremen kamen fünf ohne Palmöl aus, in sieben ist es „nur“ eine Ergänzung zu anderen Ölen. Nutella von Ferrero setzt als einziges Produkt vollständig auf Palmöl. Dies und ein wenig verbraucherfreundliche Kennzeichnung führten dazu, dass die Creme nicht auf einem der Spitzenplätze landete.