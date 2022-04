Weiterer Heizöldiebstahl gibt in Tirol Rätsel auf

Nachdem bereits am Dienstag ein Fall von Heizöldiebstahl in der Tiroler Wildschönau bekannt geworden ist, berichtet die Polizei nun von einem zweiten Fall im Unterland. Diesmal schlugen unbekannte Täter in Bad Häring (ebenfalls Bezirk Kufstein) zu und stahlen dort Heizöl im Wert von hunderten Euro.