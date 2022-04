Jungbulle auf den Spuren von Mané und Mbappé

Oumar Diakité fand schnell seinen Platz bei den Jungbullen – ist aus der Elf von Rene Aufhauser nicht mehr wegzudenken. Zu Recht: Im Jänner kam der Ivorer aus seiner Heimat an die Salzach, seit seinem Wechsel verbuchte er in acht Partien für Liefering in Liga zwei drei Tore und drei Assists. „Es ist nicht einfach, wenn man aus Afrika nach Europa kommt, der ganze Verein hilft mir sehr“, ist der 18-Jährige glücklich über seine Entwicklung.