Gesetz novelliert: Mehr Geld für Kinderbetreuung

Finanzielle Anstrengungen vervierfacht

Im Jahr 2008 investierte das Land Tirol noch rund 24 Millionen Euro in den Personalaufwand von Kindergärten, Krippen und Horten. Im heurigen Jahr belaufen sich die Zuwendungen auf rund 84 Millionen. „Jetzt nehmen wir zusätzliche 18 Millionen Euro in die Hand. Innerhalb von 14 Jahren haben sich die finanziellen Anstrengungen also vervierfacht“, berichtete Bildungs-Landesrätin Beate Palfrader.