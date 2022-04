Glückliche Schweine ersetzen Biobauern den Pflug

Den dritten Platz holte sich Biobauer Ewald Wurzinger in Fehring quasi mit Gottes Hilfe: Für seinen g’schmackigen Käse suchte er Absatzmöglichkeiten - und fand sie neben der Stadtpfarrkirche Hartberg mit einem pfiffigen Käseladen. Clever auch der Name: „CheeseUS“, also ähnlich dem englischen Jesus. Da zeigt auch die Kirche Humor, die einen Teil der Erlöse für Renovierung erhält.