Maria Alm gewinnt Kracher gegen Leader-Bezwinger

Während Maria Alm vergangenes Wochenende überraschend gegen St. Martin am Tennengebirge die zweite Saisonniederlage kassierte, bog Unken Tabellenführer Konkordiahütte-Tenneck daheim. In Runde 18. kam es zum direkten Duell zwischen dem Zweiten Maria Alm und dem Vierten aus Unken - das absolute „fan.at“-Spiel der Runde. Sowohl das Aufeinandertreffen im September 2020 als auch das Hinspiel der Saison 2021/22 in der 2. Landesliga Süd im August konnten die Pinzgauer jeweils für sich entscheiden.