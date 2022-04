Nach Beziehungsstreit: Tiroler in Bach gesprungen

Um 2.15 Uhr am Samstag schlug ein Zeuge Alarm. Er hatte den Unbekannten in der Bahnhofstraße beobachtet, wie er in den Bach sprang. „Als wir zu der Stelle kamen, war niemand zu sehen“, schildert Martin Schrott, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wattens. Die Vermutung lag nahe, dass der Unbekannte abgetrieben worden war.