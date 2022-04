Vorwärts Steyr bekommt 1850 Euro, BW Linz 130.000

Selbst Viertligist bekommt mehr

Damit rund 19 Mal weniger als in Linz die Viertligisten Union Edelweiss und ASKÖ Donau. Und 70 Mal weniger als Zweitliga-Konkurrent FC Blau-Weiß. Während der LASK sogar 240.000 € erhält. Was natürlich allen voran mit der Größe und Finanzkraft der Stadt Linz zu tun hat – und es natürlich nachvollziehbar ist, dass andere Kommunen nicht mit diesen Subventionen mitkönnen. Doch auch die Stadt Wels zahlt an ihre Drittligisten je 60.000 Euro. „Dazu eine Nachwuchsförderung, die sich nach der Anzahl der Spieler richtet“, sagt Stadt-Vize Gerhard Kroiss.