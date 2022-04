Wünschen sich nichts sehnlicher als Frieden

Die ganze Familie sei erschüttert, was gerade in der Ukraine passiert, und wünsche sich nichts sehnlicher als Frieden. Anastasias Erlebnisse in der Schule sind kein Einzelfall. Es gebe verschiedene Möglichkeiten, diesem Thema zu begegnen, sagt eine, die es wissen muss: Mobbingexpertin Alexandra Fritz. „Zum einen könnten Lehrer gezielt russische Geschichte und Traditionen besprechen und den Kindern das Land und eben Traditionen näherbringen. Immer mit der Betonung darauf, dass wir gemeinsam alle Menschen sind und jeder gut ist, so wie er ist.“