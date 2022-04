LIVE ab 21 Uhr: FC Sevilla gegen Real Madrid

Nach dem dramatischen Aufstieg ins Champions-League-Halbfinale will der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid den Schwung in die Liga mitnehmen und eine Vorentscheidung im Rennen um die Meisterschaft herbeiführen. Im Schlager am Sonntag (21 Uhr beim Tabellendritten FC Sevilla geht es für die „Königlichen“ mit David Alaba sieben Runden vor Saisonende darum, jegliche Zweifel zu beseitigen.