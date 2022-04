Höchste Infektionszahlen in Europa und Amerika

Wahre Zahlen wohl deutlich höher

Die wahren Zahlen dürften jedoch höher liegen. Beispielsweise wurden der WHO aus Afrika bisher nur 8,7 Millionen Infektionen gemeldet. In Studien in mehreren afrikanischen Ländern sind aber erheblich mehr durchgemachte Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Deshalb geht die Organisation davon aus, dass sich bereits zwei Drittel der rund 1,3 Milliarden Afrikaner mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt haben. Auch in Industrieländern könnte es eine Dunkelziffer geben, da die Corona-Tests zurückgefahren worden sind.