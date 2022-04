Lkw-Fahrer krachte in Straßenbahn: Eine Verletzte

Ein 46-jähriger tschechischer Staatsbürger fuhr mit seinem Lkw am Freitag gegen 11.30 Uhr auf der Landstraße stadtauswärts. Auf Höhe der Rudigierstraße bog der Mann rechts in diese ein. Dabei kollidierte das ausscherende Heck des Lkw mit einer stadteinwärts fahrenden Straßenbahn, die genau in diesem Moment vorbeifuhr. Durch den Unfall wurde eine 37-jährige russische Staatsbürgerin aus Linz, welche in der Straßenbahn saß, leicht verletzt und mit der Rettung in das Kepler Uniklinikum gebracht.