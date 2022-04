Besinnliche Rundwanderung nach Locherboden

Retour über „Besinnungsweg“

Retour wird im Sinne einer Rundtour östlich des Wallfahrtsorts linker Hand zum Fußweg Richtung „Zein/See/Untermieming“ gewechselt. Darauf ein Stück hinab (nicht am Steig rechts hinauf) und bei der folgenden Routengabelung rechts auf dem nach Erzbischof Alois Kothgasser benannten „Besinnungsweg“ (Fahrweg) im Wald nach oben (Steige ignorieren). Der leitet in der Folge wieder hinab. An der Stelle, wo er in zwei Richtungen angeschrieben ist, geht es östlich weiter. Der Besinnungsweg (Aussichtspunkte, Stationen) führt dann über dem Inntal erneut leicht nach oben und später hinunter auf eine prächtige Wiese (immer östlich halten).