Bologna feiert „tödliche Waffe“ Arnautovic

Mit seinem zweiten Doppelpack der Saison hat Marko Arnautovic, die „tödliche Waffe“, seinem Klub Bologna am Montag in der italienischen Fußball-Serie-A den ersten Sieg nach zuletzt zwei Niederlagen und drei Remis beschert. Die italienischen Gazetten sparten am Dienstag nicht mit Lob für den ÖFB-Stürmer, der Bologna zum 2:0-Heimsieg gegen Sampdoria Genua verhalf.