Arnautovic schwärmt: „Vater und Bruder für mich“

Mihajlovic befand sich nach der Rückkehr seiner Erkrankung noch immer in Behandlung im Krankenhaus und hielt per Video Kontakt zu seinen Mitarbeitern und Spielern. „Wir haben dieses Spiel für Mihajlovic gespielt, wir geben alles für ihn. Er ist wie ein Bruder und Vater für mich“, wird „Arnie“ in der „Gazzetta dello Sport“ zitiert.