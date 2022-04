Voest: Abenteuer in Amerika

Die voestalpine, voll privatisiert, gewinnbringend und routiniert geführt, versuchte es anders: Statt in Osteuropa zu investieren, wählte man die USA. Sicheres Land, klare Rechtsverhältnisse - und als Investor war man hochwillkommen. Ein Eisenschwammwerk in Texas sollte günstig Basismaterial für Linz und Donawitz produzieren. Das sollte den späteren Weg in umweltfreundlichere Produktionsweisen erleichtern.