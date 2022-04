Schüsse in US-Nachtclub: Zwei Menschen tot

In einem Nachtclub im US-Bundesstaat Iowa sind in der Nacht auf Sonntag Schüsse gefallen. Dabei hat es örtlichen Medien zufolge mindestens zwei Tote gegeben. Etwa zehn Menschen seien in den frühen Morgenstunden in der Stadt Cedar Rapids verletzt worden, berichtete der Sender KWWL am Sonntag unter Berufung auf die Polizei.