Prinz Philip: Emotionaler Clip zum ersten Todestag

Anfang April erwies die Königsfamilie in der Westminster Abbey bei einem großen Gedenkgottesdienst Prinz Philip, der am 9. April 2021 verstorben war, die letzte Ehre. Am Samstag teilten die Royals auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Buckingham-Palastes ein rührendes Video, das an den Gemahl von Queen Elizabeth erinnern soll.