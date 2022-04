Vier Fahrzeuge krachen bei Kreuzung zusammen

Im Kreuzungsbereich ineinander gekracht sind am Freitag vier Autos im Grazer Stadtbezirk Lend. Zum Unfallhergang ist bekannt, dass gegen 15 Uhr ein 30-jähriger Grazer mit seinem Pkw auf dem Kalvariengürtel in östliche Richtung fuhr. An der Kreuzung mit der Kalvarienbergstraße reihte sich der Lenker auf der Linksabbiegespur ein und hielt sein Fahrzeug zunächst bei Rotlicht hinter einem Pkw an.