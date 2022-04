Ab 17.30 Uhr LIVE: Frankfurt gegen SC Freiburg

Der 29. Spieltag in der deutschen Bundesliga! Frankfurt mit Trainer Oliver Glasner und ÖFB-Kicker Martin Hinteregger empfängt den SC Freiburg. Wie hat die Eintracht das 1:1 gegen den FC Barcelona in der Europa League am Donnerstag verdaut? Mit dem sportkrone.at-Liveticker sind Sie ab 17.30 Uhr hautnah mit dabei!