VW-Aufsichtsrat gibt grünes Licht für F1-Einstieg

Audi kann seine Formel-1-Pläne weiter verfolgen. Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG bestätigte in seiner Sitzung am Donnerstag Pläne des Autoherstellers für einen Einstieg. Damit habe das Unternehmen „grundsätzlich die Möglichkeit, 2026 in die Königsklasse des Motorsports einzusteigen“, um dort „Vorsprung durch Technik“ zu demonstrieren", teilte Audi auf dpa-Anfrage mit.