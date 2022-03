Marko zu Porsche: „Sind der attraktivste Partner“

Schon lange wird darüber spekuliert, doch jetzt scheint Schwung in die Sache zu kommen. Schon nächste Woche will der VW-Konzern grünes Licht für den Einstieg in die Formel 1 mit seinen Töchtern Audi (mit McLaren) und Porsche (mit Red Bull) geben. „Logisch, dass wir der attraktivste Partner für einen Hersteller sind“, urteilt Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko.