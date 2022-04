„Sieg Heil“ im Wohnblock: Unbedingte Haftstrafe

Am 28. August des vergangenen Jahres eskalierte die Situation dann völlig. Weil der Nachbar den fortwährenden Lärm aus der Wohnung des fünffach vorbestraften Angeklagten nicht akzeptieren wollte, flippte dieser aus. Er spuckte den Nachbarn an, zeigte mit seinen Fingern einen Hitlerbart und rief „Sieg Heil“. Die Frau des Nachbarn zeigte den Vorfall an.