Der KULT geht weiter: Die Trash-Stars von ATV

Die Fans der exotischen Partnersuche erwartet auch diesmal jede Menge Skurriles: Harry etwa hat große Pläne, aber nicht nur in Liebesdingen. Wenn es nach ihm geht, wird sich privat und beruflich so einiges tun: „Ich möchte Bundespräsident werden“, gibt er sich staatstragend, „weil ich das Wissen und Auftreten mitbringe.“ Jetzt fehle nur noch eine First Lady!