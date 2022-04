Militärjunta soll Austro-Drohne erhalten haben

Dem „Volksblatt“ vorliegende Auszüge aus der auf Behördenangaben basierenden Handelsdatenbank Import Genius dokumentierten für 8. Februar 2021 eine Lieferung von Schiebel an Gorizont. Ein Teil der Camcopter-Bauteile sei demnach am 19. Februar weiter an MWI gegangen. „Für Schiebel unerklärlich“, kommentierte eine Schiebl-Sprecherin in Wien auf Anfrage der Tageszeitung. Man habe vor dem EU-Embargo „im Zuge der Modernisierung der Infrastruktur“ Camcopter S-100 nach Myanmar geliefert. Der Abnehmer dürfte aufgrund vertraglicher Bestimmungen nicht genannt werden. Zweifel an der bloß zivilen Nutzung der Fluggeräte nährte Myanmars Militär selbst Ende 2018 mit der öffentlichen Präsentation eines Camcopters in Yangon.