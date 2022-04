Deutsche und Österreicher sollen es nun richten

„Wir fahren auch dieses Jahr auf Urlaub“, sagt Claudia Schitter. Die Tamswegerin will trotz der stark steigenden Preise nicht auf ihren zweiwöchigen Familien-Campingurlaub in Kroatien verzichten. „Wir schränken uns mit dem Auto sehr ein. Ich fahr hauptsächlich nur mehr mit dem Rad in die Arbeit“, sagt sie.