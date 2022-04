46 Attacken auf steirische Justizwachebeamte

Sechs der gesamt elf verletzten steirischen Beamten mussten sich in der Haftanstalt Jakomini in ärztliche Behandlung begeben, laut Justizministerium fielen sie danach „mehrere Tage krankheitsbedingt“ aus. Übrigens waren von den 177 Beschäftigten in der Justizanstalt Jakomini zum Zeitpunkt der FPÖ-Anfrage 18 Wachebedienstete im Krankenstand, in der Karlau 17 der 202 Justizbeamten.