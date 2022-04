Umsatzrekorde trotz Gegenwind

Die „Liebherr-Werk Nenzing GmbH“ hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz von 532,4 Millionen erzielt - das entspricht einem Plus von rund 25 Prozent gegenüber 2020, alle Baureihen verzeichneten zumindest ein zweistelliges Wachstum. Nicht minder beeindruckend: Insgesamt gingen Aufträge im Wert von rund 460 Millionen Euro ein - ebenfalls ein neuer Rekord. Dass der Blick in die Zukunft trotz der globalen Ausnahmesituation optimistisch ausfällt, liegt nicht zuletzt an der unerwartet guten Nachfrage nach emissionsfreien Antriebssystemen. „Digitale Lösungen und alternative Antriebskonzepte gewinnen stark an Bedeutung. Trotz der derzeit schwierigen Wirtschaftslage rechnen wir daher mit einer weiterhin positive Geschäftsentwicklung“, hieß es seitens der Unternehmensführung.