Rettungsgasse: Noch immer viele Unklarheiten

Für 94 Prozent der Steirer ist die Bildung der Rettungsgasse zu einer Selbstverständlichkeit geworden.

77 Prozent sagen, dass sich alle bzw. die meisten Lenker an das Bilden der Rettungsgasse halten.

Gebildet wird sie in der Steiermark im Durchschnitt ab einer Geschwindigkeit von 20 km/h.

Das Wissen, wie die Rettungsgasse zu bilden ist, ist ausbaufähig: Immerhin 19 Prozent der Steirer scheitern an der richtigen Antwort für eine zweispurige – 15 Prozent bei der Frage nach einer dreispurigen Fahrbahn.

Die Rettungsgasse wird von 93 Prozent mit „sehr gut“ oder „gut“ beurteilt.