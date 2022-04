Jansa, Putin und die FPÖ gratulieren Orban

Gratulation von Kickl

Glückwünsche gab es hingegen von FPÖ-Chef Herbert Kickl: „Dieser klare Sieg ist auch ein deutliches Zeichen weit über die Grenzen Ungarns hinaus, dass konsequente Arbeit für die Interessen der eigenen Bevölkerung honoriert wird und nicht die Andienerei an die Brüsseler EU-Nomenklatura“. FPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker sprach in einer Aussendung seiner Partei von einem „Sieg der patriotischen, konservativen und christlichen Parteienfamilie“. Vertreter der FPÖ, konkret der freiheitliche Delegationsleiter im EU-Parlament Harald Vilimsky und der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss, waren selbst als Wahlbeobachter am Sonntag in Ungarn. Sie waren vom Fidesz-nahen „Christian Democratic Institute“ eingeladen worden.