NBA: Spurs besiegen Portland ohne Jakob Pöltl

San Antonio ist weiterhin auf Play-in-Kurs. Trotz frühem 13-Punkte-Rückstands konnten die Spurs das AT&T Center am Ende als klarer Sieger verlassen. Topscorer auf Seiten der Hausherren war Keldon Johnson mit 28 Punkten, zwei Assists und zwei Rebounds, Zach Collins gelang mit 18 Zählern und 13 Rebounds erstamls ein Double-Double. Jakob Pöltl hingegen hatte mit Rückenschmerzen zu kämpfen und musste auf einen Einsatz verzichten. „Die Burschen haben nach einem frühen 13-Punkte-Rückstand Ruhe bewahrt und in der zweiten Hälfte sehr viel Energie auf das Feld gebracht“, kommentierte der Wiener die Leistung seiner Kollegen im Anschluss an das Spiel. Am Dienstag gastiert sein Team bei den Denver Nuggets, die wohl das vorzeitige Saisonende der Los Angeles Lakers besiegelt haben.