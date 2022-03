Pöltl verliert nur hauchdünn mit San Antonio Spurs

Nach zuletzt vier Siegen hintereinander in der National Basketball Association (NBA) haben die San Antonio Spurs am Mittwoch (Ortszeit) wieder eine Niederlage einstecken müssen. Sie verloren knapp mit 111:112 gegen die Memphis Grizzlies. Jakob Pöltl verzeichnete neun Punkte, sieben Rebounds und fünf Assists in 34:06 Einsatzminuten.