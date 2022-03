Pöltls Spurs nach Sieg voll im Play-in-Rennen

Die San Antonio Spurs sind nach einem 107:103 bei den New Orleans Pelicans am Samstag voll im Rennen um die Teilnahme an der Play-in genannten Play-off-Qualifikation in der National Basketball Association (NBA). Jakob Pöltl markierte mit zwölf Punkten und elf Rebounds sein 25. Saison-Double-Double. Hinzu kamen je drei Assists und Blocks des 26-jährigen Centers in 30:12 Minuten auf dem Parkett.