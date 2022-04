EU-Kommission will sich „Pegasus“ vorknöpfen

„Ich suche nach einem juristischen Weg, wie wir auf EU-Ebene effektiv darauf reagieren können“, so Jourova zur „Wirtschaftswoche“ in einem am Samstag veröffentlichten Interview zum Pegasus-Einsatz. Jourova verwies in diesem Zusammenhang auf die Arbeiten an einer neuen Vereinbarung mit den USA zum Datenaustausch. „Wir fordern von den USA, dass sie mehr beim Datenschutz tun sollen“, sagte sie. „Dann müssen wir unser eigenes Haus in Ordnung bringen.“