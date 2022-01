Polen gibt Nutzung von Spionagesoftware Pegasus zu

Der Chef der polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, hat den Erwerb der israelischen Spionagesoftware Pegasus durch Polen eingeräumt. „Es wäre schlecht, wenn die polnischen Dienste nicht über ein solches Instrument verfügen würden“, sagte Kaczynski der Wochenzeitung „Sieci“ in einem Interview, das am Freitag in Auszügen veröffentlicht wurde.