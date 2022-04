Endlich öffnen Warteräume wieder für Pendler

Volksanwalt schritt ein

Auch Volksanwalt Werner Amon wurde von empörten Fahrgästen kontaktiert. „Man kann nicht auf der einen Seite davon reden, den öffentlichen Verkehr ausbauen zu wollen, und auf der anderen Seite ist die Gestaltung derart unattraktiv, dass man davor zurückschreckt, Öffis zu nutzen“, verstand Amon den Status quo an den Haltestellen Wiener Neudorf, Guntramsdorf, Traiskirchen, Maria Enzersdorf, Vösendorf und Siebenhirten nicht. Er nahm sich der Sache an und kontaktierte die Verantwortlichen. Und siehe da: Die Wiener Lokalbahnen lenkten ein. Der Warteraum in Wiener Neudorf wurde bereits saniert und wieder aufgesperrt. Die anderen genannten Stationen sollen bis zum Schulbeginn im September folgen.