Österreichs Box-Star wird Geschichte schreiben

Nader setzt alles auf ein Karte

Während der Österreicher seinen 2019 erkämpften IBF-International-Champion-Titel aufs Spiel setzt, will er zeitgleich seinem deutschen Kontrahenten den lang ersehnten EU-EBU-Titel entreißen. Also zwei Titelentscheidungen in nur einem Kampf! „Je mehr am Spiel steht, desto motivierter bin ich“, gibt sich der 31-Jährige motiviert, setzt somit alles auf eine Karte.