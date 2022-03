Mieten steigen: Das müssen die Steirer nun wissen

Jetzt kommen zu den Teuerungen in vielen Bereichen auch noch höhere Mieten hinzu: Durchschnittlich 35 Euro mehr im Monat müssen künftig 26.800 steirische Haushalte für die Miete aufbringen. Schuld ist der Richtwert, der nun ein Jahr verspätet, am 1. April, an die Inflation angepasst wird. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.