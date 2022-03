Anklage gegen Tatverdächtigen nach Becherwurf

Knapp zwei Wochen nach dem folgenschweren Becherwurf eines Fans beim Spiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach ist ein Tatverdächtiger identifiziert worden. Wie die Bochumer Polizei und der Bundesligist am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, wurde am 30. März gegen einen 38-jährigen Bochumer Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben.