Entsetzen & Wut: Bochum nach Becherwurf bestürzt

“Bei einem tätlichen Angriff auf einen Offiziellen, in dem Fall den Schiedsrichter-Assistenten, ist ein Spielabbruch einfach alternativlos„, sagte Cortus gegenüber DAZN. Der Becher habe Christian Gittelmann klar am Kopf getroffen, sagte Cortus. “Er war benommen und ist ins Spital gebracht worden„, so der Unparteiische.