Spannung vor WM-Auslosung: Ein großer Wunschgegner

Die Augen der Fußball-Welt richten sich am Freitag nach Doha, wo um 18 Uhr (live im sportkrone.at-Ticker) die Auslosung der acht Gruppen für die WM in Katar erfolgt. 29 der 32 Teilnehmer stehen fest, die restlichen drei Starter werden bis spätestens Juni in Play-offs ermittelt. Dieses Trio wird aus Topf vier gezogen. Die weitere Topfeinteilung richtete sich nach der aktuellen Weltrangliste - mit einer Ausnahme: Gastgeber Katar befindet sich gemeinsam mit sieben Top-Teams in Pott eins.