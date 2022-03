Helene Fischer zur Ukraine: „Bricht mir das Herz!“

An ihrem Oberteil trug die 37-Jährige eine kleine Schleife in den Nationalfarben der Ukraine - Blau und Gelb, auch die Bühne wurde in den Farben beleuchtet, wie auf einem Video zu sehen war, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag. „In meiner akuten Situation nimmt mich das noch mehr mit. Ich bin wahnsinnig emotional gerade zurzeit, sehr nah am Wasser gebaut“, sagte sie weiter. „Ich möchte einfach ein Zeichen der Solidarität senden.“