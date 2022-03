„Top Gun 2“: Das Warten hat im Mai ein Ende!

Schon 2020 sollte „Top Gun: Maverick“ mit Hollywood-Star Tom Cruise in den Kinos starten, doch es kam zu mehreren Aufschüben. Nun müssen sich die Fans aber nicht mehr lange gedulden. Die Fortsetzung des Kultfilms „Top Gun“ aus dem Jahr 1986 wird ab dem 26. Mai endlich auf der großen Leinwand zu sehen sein - und macht jetzt mit einem neuen Trailer (siehe Video oben) so richtig Lust auf großes Action-Kino! Schnallen Sie sich an!