Menschenrechts-Initiative äußert Kritik an Katar

Am Freitag findet die Auslosung für die Endrunde der Fußball-WM in Katar statt. Österreich befindet sich zwar nicht im Lostopf, die Initiative „Unser Spiel für Menschenrechte“ mischt dennoch mit und möchte den Fokus auf die prekäre Menschenrechtssituation beim WM-Gastgeber legen. „Die WM hat ein Problem, wie soll man ein Fußballfest feiern auf einem Friedhof?“, sagte Kurt Wachter von der Organisation „fairplay“ bei der Vorstellung der Initiative am Mittwoch in Wien. Auch an der FIFA äußern einige Initiativen Kritk.