Adidas und FIFA präsentieren WM-Ball „Al-Rihla“!

„Reise“ bedeutet „Al-Riha“, der Name des WM-Balls für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, übersetzt. Wie der Weltverband FIFA am Mittwoch gemeinsam mit seinem Partner Adidas bekannt gab, stehe der Ball vor allem für Höchstgeschwindigkeit. „Er bewegt sich schneller in der Luft, als jeder andere Ball in der Geschichte des Turniers“, ist sich die FIFA überzeugt. „Die Reise beginnt jetzt“ schrieb Adidas hingegen unter ein erstes Bild auf Instagram. Für den deutschen Sportartikelhersteller ist es der 14. Ball in Folge, den er für eine Weltmesiterschaft entwickelt hat.