Mit Rittern das Leben im Mittelalter erkunden

Zwei Jahre musste das feine Mittelalter-Fest auf Schloss Gloggnitz pausieren, aber am 2. und 3. April ist es endlich wieder so weit. Unter dem Titel „Mittelalter erleben“ präsentieren sich knapp 40 Aussteller, drei Lagergruppen mit 40 Vorführungen und vier Künstlergruppen. „Idee dieses Festes ist, Geschichte und Schätze der Region vorzustellen“, so Günter Brentrup vom Schlossrestaurant.